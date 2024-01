Électricité : allez-vous payer plus cher en février ?

Cette étiquette, au-dessus de l’interrupteur, à l'image, c’est la dernière trouvaille de Claude pour faire des économies. Il s’inquiète de la prochaine augmentation des tarifs de l’électricité prévue en février. Il a fait ses comptes, 12,50 euros de plus chaque mois. Ce sera encore plus pour une famille de quatre personnes qui vit dans une maison de 100 m², tout électrique. Une hausse de 10 % des tarifs signifierait 27 euros de plus par mois. Pour une personne seule, dans un appartement de 40 m², aussi tout électrique, ce sera 17,50 euros de plus. Pourquoi cette hausse alors que les prix sur les marchés baissent ? Pendant la crise de l'énergie, le gouvernement avait réduit la “taxe sur la consommation finale d'électricité” (TCFE) à son niveau minimum. L’augmentation est prévue le 1er février prochain, et si elle atteint les 10 %, elle rapportera environ neuf milliards à L’État. L’objectif est de financer la transition énergétique. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage F. Chadeau, F. Moncelle