Électricité : attention aux normes

Cette maison des années 60 est en pleine rénovation. À l'intérieur, l'électricien vient d'achever la pose du nouveau tableau électrique. Pour que son installation électrique soit aux normes, le propriétaire a déboursé 12 000 euros, le prix de la sécurité pour Michaël. Dans l'Hexagone, 64% des installations électriques de plus de quinze ans présentent des défauts de prise de terre, qui est pourtant indispensable car elle permet de dévier le courant vers la terre et ainsi éviter une électrocution. Autre conseil, éviter au maximum les multiprises, qui peuvent parfois surchauffer et provoquer un incendie. Un incendie d'habitation sur trois est d'origine électrique. Et c'est dans les copropriétés que l'électricité est souvent négligée. 90% des installations dans les parties communes comportent au moins une anomalie. En appartement ou en maison, les spécialistes préconisent une révision des installations électriques au moins tous les dix. TF1 | Reportage : J. Roux, T. Lagoutte, A. Janssens