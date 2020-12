Électricité : bientôt des tarifs en hausse ?

À chaque fois que notre équipe vient vous voir pour parler électricité, quelle que soit la taille de votre habitation, votre constat est toujours le même. "On a diminué nos consommations et pourtant la facture, elle, n'a cessé d'augmenter". Les chiffres vous donnent raison. Depuis 2010, le prix de l'électricité augmente de 3,2% par an en moyenne. Pour une famille de quatre personnes, la facture annuelle est passée de 1 019 euros à 1 522 euros. Soit une augmentation de 49%. Une association de consommateurs a enquêté et a trouvé le principal responsable. François Carlier, délégué général de l'association CLCV (Consommation, Logement, Cadre de Vie), nous précise : "C'est les taxes et notamment les taxes pour financer la transition écologique qui ont plus que quadruplé. D'un côté, il s'agit de financer cette transition, notamment les énergies renouvelables, on peut le comprendre. D'un autre côté, c'est vrai que ça fait mal au niveau du pouvoir d'achat et il y a un équilibre à trouver". Au-delà des taxes, il y a aussi le prix de la matière première, l'électro. Dernière explication à l'envolée des prix, la campagne d'installation des compteurs Linky a coûté chère à Enedis qui vous le fait payer.