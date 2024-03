Compteur Linky : ces fraudeurs qui font baisser la facture d'électricité

Environ 24 compteurs électriques ont été piratés. Jamais, les gendarmes n'avaient réalisé une aussi grosse saisie. Ces compteurs Linky ont été modifiés illégalement pour faire baisser la facture l'électricité d'au moins 40 personnes. Plusieurs commerçants de la région de Besançon en ont largement profité. Selon nos estimations, un opticien aurait fait passer la facture d'électricité de ses deux magasins d'optique de 6 000 à 1 200 euros sur dix mois. Pour un commerçant, c'est une baisse de 2 800 euros. Un boulanger, lui, nous a affirmé avoir gagné 50 euros par mois pendant onze mois. Mais les fraudeurs ont fini par être dénoncés. Pour démanteler ce réseau, les gendarmes ont mené une enquête d'envergure. Les fraudeurs fonctionnaient en binôme, un apporteur d'affaires chargé de trouver des clients et un technicien qui procède à l'ouverture du compteur et le trafique pour faire chuter la facture d'électricité jusqu' à 80%. En échange, les clients fraudeurs versent entre 1 000 et 1 500 euros. En quelques clics sur les réseaux sociaux, nous avons trouvé une annonce illégale. Nous avons contacté son auteur et il ne sait pas qu'il est enregistré. Il nous a proposé de réduire notre facture électrique. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Bornet, A. Charles-Messance