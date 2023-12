Électricité : changer ses habitudes pour faire des économies

Ce mercredi est une journée d'alerte pour Patrick. Mais le retraité n'a pas l'air stressé. Il a juste allumé son poêle à bois. C'est la solution alternative qui permet d'éviter que le chauffage au sol ne se déclenche pour ainsi économiser de l'électricité. Environ 24 heures plus tôt, il a reçu un message de son fournisseur, "Mercredi 6 décembre sera un jour Tempo rouge". Patrick a souscrit à cette option Tempo d'EDF en septembre. Le principe est simple. Au lieu de payer le kilowattheure 22 centimes toute l'année, vous le payez entre 13 et 16 centimes, sauf pendant 22 jours où le prix s'envole à 73 centimes. C'est le fameux jour "Rouge". Alors, mardi, Patrick a tout préparé en avance, machine à laver, lave-vaisselle, chargement du téléphone et même les pâtes bolognaises pour le déjeuner du lendemain. Ces petits gestes sont à la portée de tout le monde. Mais tous les Français ont-ils intérêt à souscrire à cette offre ? Pour Lamis Aljounaidi, experte, directrice chez Paris Infrastructure Advisory, la réponse est affirmative, à condition d'être organisé. Pour Patrick, le calcul est simple. Sur trois mois, sa facture est passée de 251 euros en 2022 à 135 euros en 2023, soit 116 euros d'économie. Pour EDF, l'option Tempo offre plus de flexibilité les jours où la consommation d'électricité est la plus importante. TF1 | Reportage K. Gaignoux, K. Moreau, M. Briens