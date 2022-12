Électricité : comment fonctionne le délestage

Le site est stratégique, ultra surveillé et doit à tout prix être tenu secret. Ici, les agents sont prêts à réaliser une opération inédite, couper le courant à 1,5 million d'habitants de la région en cas de fortes tensions sur le réseau électrique. "Avec un seul clic, on peut couper plusieurs communes ou plusieurs quartiers informatiquement", nous indique-t-on. Une fois la procédure lancée, des énormes disjoncteurs sont désactivés. "Derrière chaque départ, il y a des clients qui seront coupés, maximum deux heures", explique Éric Morelli, chef adjoint - Agence d'interventions spécialisée, Enedis. Ces coupures n'auront lieu qu'aux heures de fortes tensions, entre 8h et 12h et entre 18h et 20h. Votre réseau mobile pourrait donc être inutilisable pendant ce temps. En revanche, il n'y aura pas de coupure pour les hôpitaux, l'éclairage routier comme les feux tricolores, les sites industriels sensibles mais aussi les commissariats et les casernes de pompiers. TF1 | Reportage P. Corrieu, L. Romanens, S. Fortin