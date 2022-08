Électricité : des astuces pour économiser ?

Savez-vous que vous pouvez réaliser facilement 10% d'économie d'électricité sur vos factures, grâce à quelques gestes ? Éteindre les lampes bien sûr, mais surtout les appareils en veille. Cette habitude, Corinne, habitante de La Baule-Escoublac en Loire-Atlantique, l'a prise depuis plusieurs mois déjà. Des solutions pour moins consommer d'électricité, vous êtes nombreux à en avoir trouvé. Tous les appareils de la maison sont concernés. Parmi les appareils les plus gourmands en énergie, justement, ce sont les radiateurs électriques. Le bon plan peut être de les équiper d'un petit boîtier connecté. Il permet de moduler à distance la puissance de chaque radiateur. Son installation, prise en charge par le gestionnaire du réseau, est gratuite. Depuis que Georges Coudray a fait installer le boîtier, sur les sept radiateurs de son appartement, il a économisé 150 euros en six mois. Cent cinquante mille boîtiers comme celui-ci ont déjà été installés en France. À la clé, des factures moins élevées pour les bénéficiaires, sachant que cet appareil peut aussi être utilisé sur des ballons d'eau chaude et des climatiseurs. TF1 | Reportage P. Gallaccio, L. Cloix, S. Guerche