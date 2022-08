Eléctricité : des coupures cet hiver ?

Les machines tournent à plein régime. Dans l'usine de Francis Lheure, elles fonctionnent toutes grâce à l'électricité. Le directeur est inquiet, si l'approvisionnement en électricité se tend en hiver, les entreprises comme la sienne pourraient être les premières à subir des coupures pour soulager le réseau. Si ces coupures sont imposées, elles seront accompagnées d'une compensation financière versée par l’État. L'approvisionnement au niveau national est de plus en plus tendu. Seuls 45 % des réacteurs nucléaires sont en activité, et EDF vient d'annoncer la prolongation de l'arrêt de quatre d'entre eux. Ces coupures pourraient concerner les particuliers ? En dernier recours seulement, et jusqu'à deux jours seulement, pas plus. Une telle situation ne s'est produite que deux fois en 40 ans : en 1978 et en 1987. Pour éviter d'en arriver à ces solutions drastiques, le gouvernement annoncera un plan de sobriété énergétique dans quelques semaines. En attendant, Francis prévoit d'investir dans un projet de panneaux solaires posés sur le toit de l'entreprise. Une installation qui lui permettra de produire sa propre électricité. TF1 | Reportage L. Merlier, E. Tran