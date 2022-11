Électricité : des risques de coupures cet hiver ?

Attention : risque de tension sur le réseau électrique en janvier. En cause, des réacteurs nucléaires toujours en maintenance. La France pourrait ne pas disposer d’assez d'énergie pour faire face à de fortes baisses de température. Alors, va-t-on vers un blackout cet hiver ? Le risque d’un pays plongé dans le noir est écarté assure le gestionnaire du réseau. Mais on peut s’attendre à des délestages c’est-à-dire des coupures temporaires. Les entreprises ne seront pas épargnées. Enedis pourra interrompre l'approvisionnement de quatre sites industriels dans toute la France. Mais quand risque-t-on d’être coupé ? Aux heures de pointes : le matin entre 8 heures et 13 heures ; et le soir entre 18 heures et 20 heures. Pour soulager le réseau, il est recommandé de décaler l’utilisation des appareils électriques. Si vous faites des efforts sur les jours rouges, les jours de pics, vous pourrez faire des économies. Comment être informé d’éventuelles coupures ? Grâce au dispositif d’alerte Ecowatt. Il s’agit d'une application mais aussi d’un site Internet. Ils vous préviendront des risques de coupure et indiqueront les bons gestes à faire pour diminuer sa consommation d’électricité. L’information sera également relayée dans les bulletins météo à la télévision et la radio pour prévenir la population si Ecowatt vire au rouge. TF1 | Reportage J. Roux, C. Merckens, P. Lormant