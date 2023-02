Électricité : des solutions pour limiter les hausses

Pour faire des économies sur sa facture d'électricité, Valérie n'utilise son lave-vaisselle qu'après minuit. Même astuce pour son lave-linge, programmé pour tourner la nuit. Car entre une heure et cinq heures du matin, son électricité lui coûte environ 20% moins cher, grâce à son abonnement heures pleine/heures creuses. Elle subit ainsi moins la nouvelle hausse de 15% de l’électricité. Autre façon de faire des économies, souscrire à l'offre Tempo d'EDF. Les prix varient d'un jour à l'autre. Ils sont environ 40% moins chers les jours bleus, les plus nombreux dans l'année. Moins 25% les jours blancs, mais trois fois plus chers les jours rouges, quand il fait grand froid. Il y en a 22 par an, entre novembre et mars. Depuis qu'elle a opté pour cette offre, cette famille de Narbonne a changé ses habitudes. Au programme de ce dimanche à prix bas, cuisine et lessive pour la semaine. Pas de chauffage électrique non plus pendant les jours rouges, la famille allume alors son poil à granulés. De nouvelles habitudes pour d'importantes économies. TF1 | Reportage E. Payro, F. Moncelle, B. Poizeul