Électricité et gaz : quels prix en 2024 ?

Pour 2024, une bonne et une mauvaise nouvelle. D'un côté, une hausse du prix de l'électricité ; de l'autre, une légère baisse des tarifs du gaz. Il y a deux explications à cela : les stocks de gaz sont au plus haut et la demande est faible avec des températures plutôt douces. Résultats, environ 3% de moins sur le prix conseillé du gaz en janvier prochain. "Le mot baisse, tout le monde se réjouit. C'est une bonne chose", réagit Aicha. Cette mère de famille paie 103 euros de gaz par mois. Ce seront quelques euros de moins le mois prochain. Pour un foyer de quatre personnes par exemple, la facture de gaz s'élève cette année en moyenne à 1 650 euros. En 2024, ce sera 1 583 euros, soit 67 euros d'économie par an. En revanche, mauvaise nouvelle du côté de l'électricité. Les tarifs réglementés pourraient augmenter jusqu'à 10%. Toujours pour un foyer de quatre personnes, la facture pourrait passer de 3 000 à 3 300 euros en 2024. Alors comment expliquer une telle hausse ? TF1 | Reportage J. Maviert, A. Gay, S. Humblot