Électricité et vague de froid : vers une première alerte ?

Une alerte orange va-t-elle être déclenchée lundi prochain ? Ce jour là, notre consommation électrique devrait atteindre un pic, avec 80 GW, car une vague de froid arrive sur le pays. Sur une carte des températures prévues à partir de dimanche matin, on voit : de 3 °C à -1 °C à l’Ouest et au Sud, de -1 °C à -4°C au Centre et jusqu’à -9 °C à l’Est. Qui dit froid dit plus de chauffage. Ajoutez l’éclairage allumé plus longtemps en hiver, et il risque d’y avoir tension sur le réseau électrique. RTE pourrait passer du signal vert au signal orange. Mais savez-vous ce que cela impliquerait dans votre quotidien ? En tout cas, il n’y aura pas de coupure. C’est plutôt le scénario d’une alerte rouge, le troisième et dernier niveau. En orange, l’application Ecowatt vous incite à faire davantage d’efforts pour réduire votre consommation. Parmi les recommandations : évitez d’utiliser les appareils de cuisson ou baissez encore plus le chauffage. Lors de la dernière alerte orange, en avril dernier, les écogestes avaient permis de soulager le réseau électrique de 800 MW. L’équivalent de la puissance d’un réacteur nucléaire. TF1 | Reportage V. Dépret, B. Poizeuil