Électricité : la facture lourde, les réclamations en hausse

C'est une mauvaise nouvelle pour le pouvoir d'achat. À partir de juin prochain, l'électricité coûtera en moyen 85 euros de plus par an et par foyer. Dans son rapport annuel publié ce mardi, Jean Gaubert, le médiateur national de l'énergie, s'inquiète des conséquences de cette hausse. Il souligne également un phénomène préoccupant : l'augmentation des mauvaises pratiques de plusieurs fournisseurs d'énergie. Problèmes de facturation, démarchage abusif… Au total, 5 530 litiges ont été enregistrés en 2018. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/05/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.