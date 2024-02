Électricité, gaz : des démarchages abusifs ?

Même pendant sa pause déjeuner, il est difficile, pour Mathis, d'avoir un peu de tranquillité. Des appels téléphoniques de fournisseurs d'énergie pour vous proposer des abonnements au gaz ou à l'électricité, le prix de ces énergies à la hausse aiguise l'appétit des démarcheurs, de plus en plus insistants ces dernières semaines. Voici leur stratégie : récolter des informations sur vous et vous promettre une nouvelle offre beaucoup moins chère. Peut-on vraiment les croire ? Si une offre vous semble crédible, voici quelques conseils. Demandez des informations écrites sur son prix, bien sûr, mais surtout son évolution. Certains abonnements peuvent varier au fil des mois. Et surtout, il ne faut rien signer dans la précipitation. Si vous avez succombé au discours de ces as de la rhétorique, pas de panique, vous disposez d'un délai de quatorze jours pour vous rétracter. Une jeune femme, elle, a opté pour une solution plus radicale, des applications pour limiter ces appels abusifs. Une autre option, c'est d'inscrire son numéro sur la plateforme publique Bloctel pour restreindre les coups de fil indésirables. TF1 | Reportage M. Beringer, L. Gorgibus