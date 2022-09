Electricité, gaz : jusqu'à 15% de hausse l'an prochain

Face à des prix de l'énergie qui s'envolent, vos factures vont augmenter en 2023. Ils vont augmenter de plus 15% pour le gaz à partir du premier janvier. Plus 15% aussi pour l'électricité à partir du premier février. Une hausse des prix importante, mais qui aurait été beaucoup plus forte sans le bouclier tarifaire mis en place par le gouvernement. Tous les ménages sont concernés : les copropriétés et logements sociaux, les petites entreprises et les petites communes. Selon les estimations du gouvernement, un ménage chauffé au gaz paiera en moyenne 25 euros de plus par mois et 20 euros de plus pour ce qui se chauffe à l'électricité. Pour aider les plus modestes à faire face à ces hausses de prix, un nouveau chèque énergie sera versé d'ici la fin de l'année 2022. Au total, douze millions de foyers vont toucher entre 100 et 200 euros selon leurs revenus. Exemple : pour une mère seule avec deux enfants qui gagne le SMIC, elle touchera 200 euros, et pour un couple avec deux enfants qui touchent 3 000 euros nets par mois, il touchera 100 euros. Le bouclier tarifaire coûtera seize milliards d'euros et le chèque énergie 1,8 milliard, soit un total de 17,8 milliards d'euros à la charge des finances publiques en 2023. TF1 | Reportage N. Gandillot, M. Neboth, C. Aguilar