Electricité, gaz : les Français font des efforts

Des efforts, Thierry et son épouse en ont fait beaucoup ces dernières semaines. Baisse de 2°C sur la température du chauffage, économie d'eau chaude, remplacement des ampoules, le couple n'a pas ménagé sa peine et les premiers résultats sont là. "Notre volume de gaz a baissé. C'est direct", confie le mari. Le gain est estimé à près de 10% par rapport à l'année dernière. Comme eux, vous êtes nombreux à avoir changé vos habitudes pour plus de sobriété énergétique. Et cela se voit dans les chiffres. Au mois d'octobre, la consommation d'électricité nationale a baissé de 6% par rapport aux autres années. Celle du gaz de 45% pour les particuliers, et ils ne sont pas les seuls à avoir cherché des solutions pour réduire leur consommation. Dans un atelier de poterie de Soufflenheim, le four fonctionne désormais la nuit. Le nombre de cuisson a été réduit et seules les zones réellement occupées sont éclairées. "Ça ne sert à rien d'illuminer cette partie où personne ne travaille maintenant. Et on a supprimé tous les tubes néons et remplacé par des LEDS", nous indique Richard Beck, directeur de Poterie Beck. TF1 | Reportage C. Adriaens-Allemand, J. Rieg-Boivin