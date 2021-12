Électricité : la France va-t-elle en manquer ?

En ce moment, lorsque vous allumez votre interrupteur ou faites tourner vos radiateurs, c’est de l’énergie qui vient, en partie du charbon allemand ou même du nucléaire belge. Pourquoi doit-on importer ? Car nous n’en produisons pas assez. Actuellement, sur les 56 réacteurs nucléaires que comptent la France, 15 sont à l’arrêt ou en maintenance. Avec le Covid, l’entretien des centrales, normalement assuré l’été en plein creux, a dû être assuré en plein hiver. Ce qui tombe au plus mal. De l’électricité achetée au prix fort à l’Allemagne, la Belgique, la Suisse ou encore l’Italie. Rien d’inédit et selon le gestionnaire du réseau, pas de pénurie à l’horizon. Mais faut-il redouter des hausses et quel impact pour les particuliers ? Des hausses limitées pour les consommateurs, mais quelles répercussions pour les entreprises ? Les industriels ne bénéficient pas d'un bouclier tarifaire. Avec les cours actuels, ils achètent leur électricité à des prix records : neuf fois plus cher qu’il y a un an. Du jamais vu ! Plusieurs entreprises ont d’ores et déjà réduit leurs activités industrielles pour faire face à ce surcoût. T F1 | Reportage A. Barth, W. Wuillemin