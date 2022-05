Électricité : le boom des maisons économes

Vue de l'extérieur, cette maison autonome ressemble à une maison ordinaire. Mais en y regardant de plus près, un élément la différencie des autres. Il y a 23 ans, Patrick Baronnet, habitant d’une maison autonome à Moisdon-la-Rivière a fait couper son raccordement EDF. Depuis, ce retraité et son épouse ne paient plus d’électricité. Pour alimenter sa longère, il a des panneaux photovoltaïques et une éolienne. C'est ce qu’on appelle “une maison autonome”. Même les factures d’eau ont disparu. Et pour cause, l’eau tombée sur le toit est récupérée et stockée dans des citernes. Le couple dispose de huit mètres cubes qui leur permettent d’être complètement autonomes en eau. Actuellement, grâce au soleil, tout fonctionne. Mais selon les saisons, habiter dans une maison autonome demande aussi de modifier sa consommation. En plein été, il y a trop d'énergie. Le couple n’est pas limité. En revanche, en hiver, quand il n’y a pas de soleil ni de vent, ils font plus attention. Il y a 20 ans, on les regardait avec des grands yeux. Aujourd’hui, avec les flambées des prix, leur mode de vie intéresse. Sur Internet, les tutoriels pour créer son énergie fleurissent, tout comme les stages et les formations. Désormais, des architectes proposent des maisons autonomes, toutes neuves et clé en main. Par exemple Dominique Lasne, architecte de Specific-Home à Vertou, commercialise une maison moderne et autosuffisante. Une structure qui coûte 280 000 euros pour 127 m². Il faudra ajouter à cela 15 000 euros de panneaux photovoltaïques. À l’origine, les maisons avaient une seule fonction : écologique. Désormais, l’argument principal, ce sont les économies que le foyer autonome permet de réaliser. TF1 | Reportage M. Poissonnet, V. Abellaneda