Électricité : le manque d’eau limite la production des barrages

La sécheresse n’a pas épargné le lac de Naussac. C’est du jamais-vu, à en croire certains habitants. Les réserves d’eau sont au plus bas. Ce manque d’eau menace désormais la production d’électricité du barrage, capable d’alimenter en temps normal plus de 5 000 foyers. Et ce problème est loin d’être isolé. La France compte 2 300 installations de ce type. Elles apportent 12% de l’électricité produite. C’est notre deuxième source d’approvisionnement, juste après le nucléaire. Mais, elle est aujourd’hui en difficulté. Les réserves ne sont remplies qu’à 63% contre près de 80% normalement à cette période. Et quand il y a moins d’eau, l’effet est immédiat. Et cela arrive au pire moment. Avec 28 nucléaires sur 56 actuellement à l’arrêt, du gaz qui arrive au compte-gouttes depuis le conflit en Ukraine, la France comptait justement sur l’hydroélectricité pour faire face au pic de froid cet hiver. Cette énergie a un atout majeur. Elle peut être produite en un temps record. TF1 | Reportage V. Dépret, E. Vinzent