Électricité : les efforts ont payé

Les jours se suivent, et toujours aucune alerte sur EcoWatt. Cela, veut-il dire que les risques de coupure s'éloignent ? Oui, pour le gestionnaire du réseau qui classe désormais janvier en risque moyen et non plus élevé. Une bonne nouvelle, et c'est un peu grâce à vous et aux entreprises. La consommation en électricité a baissé de 10 % par rapport à l'année dernière, à la même période. Produisons-nous suffisamment pour faire face aux vagues de froid ? Jusqu'ici, notre réseau électrique tient bon. On compte aussi beaucoup sur nos voisins européens. C'est d'ailleurs grâce à eux et aux importations que nous n'avons pas été en alerte rouge EcoWatt lors de la première vague de froid. Mais peut-on être serein pour tout l'hiver ? Non, parce qu'EDF vient d'annoncer que deux réacteurs ne pourront pas redémarrer avant la fin de l'hiver. Seulement deux tiers du parc nucléaire sont donc disponibles, soit 40 réacteurs. Pour Emmanuelle Galichet, enseignante-chercheuse en physique nucléaire au Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), " quarante réacteurs, c'est à peu près l'équivalent de 41 Gigawatt, à peu près la moitié du besoin en électricité lors des pics de consommation. Donc, il faut vraiment qu'on ait un mois de janvier clément". Car en cas de vague de froid répété, l'approvisionnement en électricité sera donc beaucoup plus tendu. De quoi nous encourager à poursuivre nos efforts et nos écogestes durant l'hiver. TF1 | Reportage L. Deschateaux, P. Marcellin