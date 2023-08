Électricité : les prix vont-ils flamber ?

Maxime Bacheley pensait abandonner une partie de son chauffage au gaz pour un pavillon 100 % électrique. Aujourd'hui, il n'en est plus très sûr. De combien votre facture va-t-elle augmenter ? Ce père de famille paie 1500 euros par an. Avec 10 % de hausse, il devra débourser 150 euros de plus chaque année. "On a beau multiplié les petits gestes, on a beau amélioré notre habitat, on a l'impression d'être dans un cycle où la machine s'emballe de toute façon. Ça représentera peut-être un cinéma ou un restaurant au moins par mois. Donc, il faut être vigilant à ça", déplore-t-il. Concrètement, pour un ménage, ça correspond à une augmentation moyenne de 160 euros par an. Bientôt de nouvelles hausses ? L'Etat a un objectif : mettre fin progressivement au bouclier tarifaire en décembre 2024. D'ici là, les prix pourraient encore grimper. "Il est prévu que le tarif réglementé de vente puisse changer deux fois par an en août et en février. Ce n'est pas le cas chaque année. Le gouvernement ne décide pas de changer, mais il peut changer. Donc, la prochaine hausse sera en février prochain", précise Céline Stein, directrice général d'Octopus Energy France. Comment éviter la flambée des prix ? Il est encore tôt pour le dire. Cela dépendra du marché européen et de la situation géopolitique. Mais les experts se veulent rassurants. "Les prix ne vont pas flamber, mais vont continuer d'augmenter, mais moins fort qu'auparavant. Par contre, on aura beaucoup moins de tensions que ce qu'on a connu. Parce que le prix du baril de pétrole va continuer de baisser. De fait, la demande sera repartie entre le gaz, l'électricité et le pétrole", explique Anne-Sophie Alsif, associée et cheffe économiste au Cabinet BDO France. Une chose est sûre, les Français ne sont pas près de retrouver tout de suite les prix d'avant la guerre en Ukraine. TF1 | Reportage E. Despatureaux, R. Asencio, G. Vuitton