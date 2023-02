Électricité : nous sommes devenus très économes

Éteindre les lumières dans les pièces vides et débrancher les appareils électroniques non utilisés sont des gestes devenus un réflexe pour cette mère de famille. Depuis six mois, tous les moyens sont bons pour baisser sa consommation d'électricité. En un an, ses nouvelles habitudes s’avèrent payantes sur sa facture. "On a baissé notre consommation électrique d’à peu près 800 kWh, ce qui fait environ 150 euros d’économie", dit-elle. Faire des économies, c’est aussi ce qui a incité cette entreprise de fabrication de fenêtres à baisser sa consommation et résultats, sur un an, ils ont eu une diminution de plus de 7 %. Elle a obtenu cela grâce à plusieurs ajustements. Dans leurs ateliers, ils ont même baissé la température à 18°, pour faire des économies d'énergie. Des efforts collectifs ont été demandés en mois d’octobre 2022 par le gouvernement pour faire baisser la consommation d’énergie au pays. Par conséquent, au niveau national, la consommation a baissé de 9 % au trimestre dernier. Le gouvernement s’était fixé un objectif de moins 10 % de consommation d’énergie d’ici 2024, et cet objectif a déjà été presque atteint en seulement trois mois. TF1 | Reportage M. Alibert, F. Couturon, S. Fortin