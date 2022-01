Electricité : opérateurs alternatifs, la fausse bonne affaire ?

Pour se chauffer et se fournir en électricité, il y a deux ans, Gaël Barbier a souscrit à un contrat chez un opérateur dit alternatif. Une solution qui lui paraissait alors économique. Sauf qu’actuellement, son fournisseur n’est plus en mesure de lui accorder ces tarifs si avantageux. Ce propriétaire n’est pas le seul à avoir été abandonné par son fournisseur. Depuis la flambée des cours de l’électricité, plusieurs opérateurs se sont retirés du marché. Le britannique Bulb, pas plus tard que dimanche, ou encore Hydroption ou E.Leclerc. À Dinard, à l’initiative du maire, les habitants ont bénéficié d’un achat groupé auprès de Méga-Énergie, fournisseur privé. Mais les prix se sont subitement envolés. Dans la ville, plus de 800 habitants cherchent actuellement un nouveau fournisseur. Alors, électricité et gaz, comment bien choisir son opérateur ? Nous avons posé la question à une association. Se tourner vers les opérateurs historiques afin de sécuriser ses approvisionnements. Un choix validé par de plus en plus de consommateurs. Depuis octobre, près de 250 000 particuliers sont de retour chez EDF. T F1 | Reportage A. Cazabonne, N. Hesse, A. Janon