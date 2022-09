Électricité : particuliers et entreprises s'équipent pour éviter les coupures

Michel, 74 ans, a décidé d'investir dans un groupe électrogène. Ce retraité n'a qu'une idée en tête : anticipé de possibles coupures de courant cet hiver. "Je suis inquiet. Parce que les congélateurs par exemple, s'ils nous coupent l'électricité, il faut avoir un système de secours", explique-t-il. Dans ce magasin de bricolage, les ventes de ces produits ont doublé en deux mois, comptez entre 120 et 700 euros. Groupes électrogènes, batteries portatives, panneaux solaires sont en tête des ventes. À chacun son budget. Pour moins de 10 euros, ces lampes solaires de jardin ont trouvé une nouvelle fonction. "En cas de coupure de courant, ça vous permet de pouvoir baliser votre chemin dans votre appartement ou dans votre maison. On a doublé en fait le volume de ventes depuis le début du mois d'août", indique Steeve Ferchal, directeur de Bricorama à Orgeval (Yvelines). D'autres solutions de secours, moins sophistiqués, ont la cote, comme ces bougies. "On a multiplié par quatre le chiffre d'affaires sur ces produits. C'est assez étonnant, mais on en revient au basique", poursuit-il. Trois euros la bougie, c'est une solution d'appoint. Quant aux entreprises, elles investissent beaucoup plus. Car elles seront les premières concernées en cas de coupure. En Alsace, cela fait l'affaire d'un fabricant de groupes électrogènes. Les ventes de Lionel Cadec, directeur général de Cap Générateur, ont presque triplé. "Actuellement, ça explose. Ce sont des plus petites industries qui ont ce besoin de continuité, qui ont peur d'être coupé en électricité et qui va engendrer chez eux des pertes exploitations importantes", indique-t-il. Ce jour-là, Lionel livre un générateur d'une valeur de 25 000 euros à une entreprise de vidéo-surveillance. C'est le prix à payer pour sécuriser son activité. "On est une société de gardiennage. On a un système de télésurveillance, un centre, donc on ne peut pas se passer de courants. On ne pourra pas intervenir chez nos clients en cas d'alarme", explique Renée Latscha, directrice de Paro Sécurité à Wittelsheim (Haut-Rhin). Chez ce fabricant, les délais s'allongent jusqu'à trois mois d'attente pour se faire livrer un groupe électrogène. TF1 | Reportage E. Despatureaux, J. Rieg Boivin, J.Y Mey