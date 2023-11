Électricité : pourquoi est-ce si long ?

Pour les techniciens d'Enedis, les réparations du réseau sont titanesques. Comme à Bricqueville, dans le Calvados, cinq heures de travail pour remplacer les câbles endommagés et rétablir le courant. En Normandie, les habitants retrouveront le courant dès ce 3 novembre soir, mais ce n'est pas toujours aussi rapide. Les opérations sont difficiles et surtout, trois fois plus nombreuses que lors de la tempête de 1999. La raison, beaucoup plus d'arbres ont été arrachés à cause des vents violents et des sols gorgés d'eau. Résultat, les installations électriques sensibles, comme les coffrets électriques ou encore les transformateurs ont été détruits. À chaque fois, il n'y a pas d'autre choix que de les remplacer et ce type d'intervention demande beaucoup de temps. Le réseau électrique en Bretagne, était-il vulnérable ? Pas plus qu'ailleurs en France. Un peu plus de la moitié des câbles sont à l'air libre, le reste est enfoui sous terre et donc beaucoup plus résistants aux tempêtes. Enedis assure que de nombreux foyers retrouveront l'électricité ce week-end, mais pour certains, il faudra encore attendre le début de semaine prochaine. TF1 | Reportage P. Corrieu, V. Topenot, A. Santos