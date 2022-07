Électricité : pourquoi la France relance une centrale à charbon ?

Des montagnes de charbon, le balai incessant des camions, ... Sylvain Krebs, responsable du parc charbon à Saint-Avold, ne pensait plus revoir ce décor après la fermeture de la centrale il y a quatre mois. Sur place, l'activité redémarre. Problème, entre-temps, une grande partie des employés avaient été licenciés. Pour en faire revenir le maximum, la direction a mis les petits plats dans les grands. Joseph Schiavone, chef de quart à la centrale à charbon de Saint-Avold, en est témoin. Son salaire a connu une hausse de 5%, à 3 360 euros au lieu de 3 200, avec des primes exceptionnelles tous les mois. Et le compte à rebours est lancé pour être prêt à temps cet hiver. Il faut inspecter et remettre les machines en état en un temps record. L'objectif est d'éviter le scénario du pire avec des coupures d'électricité dans les prochains mois. Après six mois d'exploitation, la centrale devrait néanmoins retrouver le sommeil. Une fermeture est prévue le 31 mars 2023. TF1 | Reportage V. Dépret, G. Haurillon.