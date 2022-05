Électricité : pourquoi la production nucléaire est-elle au ralenti ?

Quelques réacteurs nucléaires à l'arrêt, c'est tout à fait normal pour de la maintenance ou pour recharger le combustible. Mais actuellement, sur les 56 réacteurs dans notre pays, 12 le sont pour des contrôles de corrosion. C'est du jamais-vu. En fin 2021, cette corrosion a été détectée sur une tuyauterie essentielle à la sûreté des réacteurs. En cas d'incidents graves et de surchauffe du cœur, de l'eau doit pouvoir y être injectée à haute pression. Pour s'assurer de la solidité des soudures notamment, il faut arrêter tout le réacteur. Il faut cinq mois pour effectuer les réparations. Cet arrêt est très long. Et pour cause, ces tuyauteries se situent au pire des endroits. En effet, selon Emmanuelle Galichet, docteure en physique nucléaire et maîtresse de conférence au CNAM à Paris, elles se trouvent dans un enchevêtrement d'autres tuyauteries. Et il est techniquement difficile d'y accéder. En outre, les travailleurs vont devoir se succéder les uns après les autres pour éviter de prendre trop de radioactivité. Ainsi, la maintenance va prendre un peu plus de temps. Les réacteurs concernés par cette corrosion seraient les plus récents. Mais dans les deux années à venir, tous vont être contrôlés. Pour ce qui est des conséquences pour les factures des Français, moins de production nucléaire dans l'Hexagone, c'est plus d'électricité achetée à l'étranger à des prix de marché très élevés. Cette année 2022, le bouclier tarifaire mis en place par le gouvernement limite cette hausse à +4%. T F1 | Reportage P. Gallaccio, T. Fribourg.