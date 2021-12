Électricité : pourquoi les prix risquent encore d’augmenter

Ordinateur, téléphone portable, voiture électrique... L'électricité chère, les Français s'y sont habitués et la situation devrait durer beaucoup plus longtemps que prévu. Fin septembre, le gouvernement avait pourtant tout fait pour préserver le pouvoir d'achat des Français. À l'époque, les prévisions tablaient sur une hausse de 14 %. Le gouvernement avait bloqué l'augmentation à 4 %. La différence devrait être prise en charge par l'État. Mais aujourd'hui, les prévisions sont bien plus pessimistes de 20 à 25 % de hausse, soit une facture de 10 à 12 milliards d'euros. Où trouver cet argent ? Selon Jérémie Haddad, expert en énergies EY Consulting, les choix du gouvernement sont limités. "Ce sera financé par une baisse des taxes, donc par le budget de l'État, par la dette publique et donc par l'ensemble des citoyens français", explique-t-il. Pour rembourser la dette, il faudra peut-être augmenter les impôts, mais aussi maintenir des factures à un niveau élevé, et ce, même quand le prix de l'électricité sur le marché de gros aura baissé. Le prix de la facture n'est donc pas près de diminuer. TF1 | Reportage F. Chadeau, S. Fortin