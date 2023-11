Électricité : pourquoi les tarifs vont continuer à grimper

À chaque coup d'œil sur ses factures, c'est le même constat pour Nadia. Le prix de l'électricité ne fait qu'augmenter. Elle avait payé 27 euros au mois de décembre 2022 alors que cette année, sa facture atteint les 38 euros par mois. Elle est dans l'inquiétude et se demande si cette augmentation continuera en 2024. Malheureusement, la réponse est affirmative. À partir du mois de février prochain et jusqu'à la fin de l'année 2024, le gouvernement va progressivement retirer le bouclier tarifaire. À quelle augmentation tarifaire faut-il alors s'attendre dans les deux prochaines années ? "Le seul chiffre qu'on connaît, c'est pas plus de 10% au 1er février 2024. Et après, ça change potentiellement deux fois par an, en août et en février", explique Emmanuelle Wargon, présidente de la Commission de régulation de l'énergie (CRE). Il y aura donc des hausses régulières au moins jusqu'en 2026. Et nos besoins en électricité vont aussi continuer d'augmenter, plus 20% d'ici 2030 selon RTE. Pour ça, il faut financer de nouvelles éoliennes et lignes à haute tension, mais aussi moderniser le parc nucléaire. À partir de 2026, le gouvernement et EDF se sont mis d'accord pour un nouveau calcul du prix de l'électricité. TF1 | Reportage L. Cloix, P. Gallaccio, D. Pires