Électricité : quelle hausse sur votre facture ?

En matière d’économie d’énergie, Sébastien, fonctionnaire dans l’éducation nationale, est ce qu’on appelle un bon élève. C’est autant d'efforts qui ne l'empêcheront pas pour autant de payer plus cher son électricité dès février 2024. Abonné à un tarif heure pleine heures creuses, il va voir le montant de sa facture augmenté de 9,8 %. Il le sait, il va falloir renier sur d'autres dépenses. En cause, la fin progressive du bouclier tarifaire et la hausse d’une taxe sur le prix de l'électricité dont se serait bien passé Paul, un étudiant qui est au tarif de base. Comme dix millions d'abonnés, le montant qu’il paie va augmenter de 8,6%. Il est obligé de vivre à l'euro près, car n’est pas la première hausse. En deux ans, le prix de l'électricité a augmenté quatre fois. Serait-ce le bon moment pour faire jouer la concurrence ? Selon Sylvain Le Falher, co-fondateur de HelloWatt, les prix sur le marché de l'énergie sont à la baisse. Il y a donc des offres compétitives à moins de dix à 15% qui représentent plus de 300 euros d'économie à l'année. Ce qui est très significatif, à condition de regarder en détail les clauses du contrat pour éviter les mauvaises surprises. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage C. Diwo, M. Giraud, B. Chastagner