Électricité : les réparateurs de l'extrême

Le démontage d'une ligne datant de 1950 est un moment rare pour les agents de la RTE (Réseau de transport d'électricité). Au total 80 pylônes ont été mis à terre et 35 kilomètres de lignes électriques ont été enlevées à l'approche de l'hiver. Au sommet des pylônes, on retrouve les lignards. En effet, ce sont ces hommes qui interviennent régulièrement sur les lignes électriques, par tous les temps, pour éviter les coupures électriques. Ils sont au nombre de 400 dans notre pays.