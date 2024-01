Électricité : un pic de consommation aujourd'hui

Depuis quelques jours, chez Isabelle, le chauffage tourne à plein régime. Une journée de grand froid, combien ça coûte-t-elle en électricité ? Pour une maison moyennement isolée, chauffée à l'électrique, quand la température extérieure chute, passant de 5°C à -2°C, la consommation augmente de 60°C pour maintenir la même température à l'intérieur. Isabelle cette augmentation sur sa facture. Quand tout le monde rallume le chauffage, notre tient-il le choc ? Oui, d'abord, parce que 47 de nos 56 réacteurs nucléaires produisent aujourd'hui de l'électricité, et que nos stocks d'eau en amont des barrages hydroélectriques sont remplis à 80%. De quoi faire face à la demande de nos compatriotes toute la journée. Pourtant, il y a à peine une heure, au moment du pic de consommation, nous avons dû faire appel à l'électricité de nos voisins européens. Mais la journée est sans tension particulière pour le réseau. Alors, pourquoi a-t-on rallumé une centrale à charbon, celle de Saint-Avold en Moselle ? La raison est purement économique. Le producteur s'était engagé à fournir de l'électricité à ses clients aujourd'hui et a jugé plus rentable de produire sa propre électricité plutôt que d'en acheter sur le marché pour la revendre. TF1 | Reportage P. Corrieu, M. Laurent, F. Petit