Électricité : une centrale à charbon redémarre

La cheminée crache à nouveau son épaisse fumée. Au milieu des montagnes de charbon, le ballet des camions est incessant. Il n’y a pas de doute, après huit mois d’arrêt, la centrale de Saint-Avold reprend du service. Pourquoi l’Etat relance-t-il le charbon ? Pour éviter les coupures d’électricité cet hiver, car 20 réacteurs sur 56 sont toujours à l’arrêt pour cause de maintenance. L’usine va tourner 24 heures sur 24 et fournira de l’électricité pour 600 000 foyers, un tiers de la consommation de la région Grand Est. Va-t-on relancer d’autres centrales à charbon ? La France en compte quatre, deux seulement fonctionnent, Saint-Avold, mais aussi celle de Cordemais, en Loire-Atlantique qui ne s’est jamais arrêtée. En revanche, il est impossible de remettre en service celle de Gardanne, en Provence. Elle n’utilise plus de charbon depuis quatre ans, ni celle du Havre, cela fait un an qu’elle n’est plus raccordée au réseau électrique. La relancer prendrait au moins neuf mois selon les syndicats. TF1 | Reportage V. Dépret, G. Delbergue, A. Janon