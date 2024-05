Électroménager, chargeur : l'induction est partout

À l'évocation du mot "induction", les réponses sont unanimes, "plaque à induction". Et pourtant, sans le savoir, bon nombre de vos appareils électroménagers sont dotés de cette technologie qui fonctionne avec un champ magnétique. C'est le cas de robots cuiseurs, même fonctionnement qu'une plaque. Autre exemple, les lave-linge, c'est invisible à l'œil nu, mais l'induction a remplacé les anciennes courroies dans 90 % de ces appareils aujourd'hui, une révolution pour le gérant d'un magasin. "C'est quelque chose qui va être recherché et, à terme, on va pouvoir l'utiliser sur d'autres appareils", affirme-t-il, d'autres appareils, comme des chargeurs pour nos téléphones ou montres connectées. Le prix de vente est entre 20 et 50 euros. Il n'y a qu'à les poser sur un socle, cela charge, c'est presque magique. Attention toutefois, ces chargeurs du futur ne sont pas compatibles avec les smartphones les plus anciens. Les plus récents, en revanche, sont capables, eux-mêmes, de recharger directement d'autres appareils. Mais est-ce vraiment efficace ? Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage M. Beringer, E. Coppo, F. Petit