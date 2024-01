Électroménager : le style vintage a la cote

Des couleurs éclatantes, des formes arrondies et des finitions en métal chromé... Ces appareils électroménagers, qui remplissent aujourd'hui les rayons des grandes enseignes, vous rappellent certainement une autre époque. Ce style des années 50, 60, et même 70, presque tout le monde en raffole. C'est notamment le cas de Barbara. Sa machine à café vintage coûte, par exemple, 870 euros. Cafetière, mixeur, robot cuisine, réfrigérateur, cuisinière... Ces appareils vintage donnent, selon elle, une ambiance à sa cuisine. Ils sont plus chers, mais plus beaux. Le style, ça se paie. Cette tendance séduit de plus en plus de clients. La transformation de nos cuisines est l'une des raisons de ce succès. Malgré tout, le prix reste encore un frein pour de nombreux clients. Mais, une bonne nouvelle arrive. Face au succès du vintage, une grande enseigne vient de lancer sa propre gamme à des prix plus accessibles. Une cafetière rétro est, par exemple, vendue 50 euros. De plus en plus de fabricants d'électroménagers s'y mettent pour attirer de nouveaux clients. La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage P. Corrieu, A. Gay, P. Rousset