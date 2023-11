Électroménager : peut-on produire français ?

Dans la vidéo en tête de cet article, cet aspirateur, ce lave-vaisselle, ce four, cette bouilloire... Saviez-vous que ces modèles sont tous fabriqués en France. Et en rayon, les étiquettes tricolores sont de plus en plus nombreuses. Au salon du Made in France, qui a ouvert ses portes ce vendredi 10 novembre, nous vous montrons un lave-vaisselle breton. Il coûte 850 euros contre 600 euros en moyenne sur le marché. Son créateur le justifie par l'innovation. Les pièces ne sont pas soudées. Cette machine est donc beaucoup plus facile à réparer. Un peu plus loin, il y a une bouilloire. À 289 euros, son prix pourrait en refroidir plus d'un. Mais avec sa forme conique, la marque vise les amateurs de beaux objets, du vintage. Certains fabricants français sont en revanche devenus très compétitifs. C'est notamment le cas de la machine à café, qu'on voit à l'image. Elle est vendue à 119 euros, seulement 25 euros de plus que sa voisine de rayon produite en Roumanie. Cet appareil électroménager est totalement repensé et simplifié dans son usine de la Roche-sur-Yon en Vendée. Désormais, l'objectif de ces fabricants français est d'exporter leurs produits en Asie et faire reconnaître la qualité française au pays du Made in China. TF1 | Reportage V. Dépret, L. Gorgibus