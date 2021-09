Electroménager : une garantie pas assez visible

C’est une garantie gratuite pour l’acheteur qui couvre l’ensemble des défauts et les pannes d’un produit pendant deux ans. Une obligation légale méconnue des consommateurs. Des consommateurs mal informés. Et 38% des enseignes abuseraient de cette situation selon la répression des fraudes. Aucune n’a souhaité nous répondre. Dans les rayons, elles dissimulent ou n’indiquent pas de manière évidente cette garantie. Comme, par exemple, sur ces étiquettes produits. Avec 98 avertissements et 15 procès-verbaux, plusieurs établissements ont été sanctionnés pour pratique commerciale trompeuse. Sur les sites de vente en ligne, le problème est identique. La garantie légale de conformité s’affiche ici comme un cadeau alors que c’est une obligation légale. Sur cet autre site, elle existe en minuscule. Pour éviter ces abus, depuis juillet, la garantie gratuite de conformité doit s’afficher en toutes lettres sur les factures. Deux ans pour les produits électroménagers neufs, six mois pour les produits d’occasion.