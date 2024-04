Électroménagers à petit prix : la qualité est-elle au rendez-vous ?

De grandes étagères et des transpalettes en plein milieu des rayons, c’est surprenant, mais vous êtes bien dans un magasin. Les clients y viennent surtout pour le prix. De la machine à laver au réfrigérateur, l’enseigne vend de l'électroménager jusqu’à 60% moins cher que ses concurrents. Quel est le secret de ces prix aussi bas ? Tout commence le matin, dès la livraison de la marchandise, où le patron contrôle lui-même chaque carton. Et dans le camion que vous voyez dans les images, il y en a beaucoup. Si l’enseigne parvient à réduire autant ses coûts, c’est parce que son magasin sert aussi d’entrepôt. La marchandise, à peine livrée, est immédiatement stockée en hauteur, comme la machine à laver que vous voyez dans les images, stockée à quatre mètres du sol. Pas d’entrepôt, c’est moins de personnel et moins de salaires à payer. Quinze employés au lieu de 30 pour un magasin concurrent de la même taille. TF1 | Reportage L. Gelabert, F. Amzel