Électroménagers : pensez à la réparation !

Après trois années de bons et loyaux services, le réfrigérateur de Rémi a rendu l'âme. Rapidement, le réparateur identifie le problème. Il s’agit d’une panne électrique. La priorité est donc de vérifier l’état du compresseur. Une réparation simple. Et, c’est comme ça neuf fois sur dix. Le coût de la réparation a été de 140 euros, deux fois moins cher qu'un appareil neuf. Faire réparer plutôt que d’acheter neuf : de plus en plus de Français choisissent cette option pour payer moins cher. Dans un atelier, on restaure de tout. Parfois, ces réparations ne coûtent presque rien. Ici, on estime qu’à peine 3% des pièces détachées ne peuvent pas être remplacées car elles ne sont plus fabriquées. À partir de janvier 2023, une aide pourra vous être versée pour chaque réparation de 10 à 30 euros en fonction de l'appareil, en sachant qu’une réparation coûte, en moyenne, 129 euros. Aujourd’hui encore, des millions d’appareils électroménagers en panne sont jetés à la déchetterie. Les réparer vous permet de faire des économies et un geste écologique. TF1 | Reportage P. Corrieu, L. Romanens, A. Fourcade