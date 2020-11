Élevage de visons contaminés : quels autres animaux sont vulnérables au Covid-19 ?

Après la détection de cas de Covid parmi les animaux, la totalité des 1 000 bêtes dans cet élevage de visons en Eure-et-Loir a été abattue par précaution. La dernière opération de désinfection a été menée cet après-midi. Les autorités craignent le même scénario qu'au Danemark il y a quelques semaines. Là-bas, après être passé de l'homme à l'animal, le virus avait muté chez le vison avant de contaminer de nouveau au moins douze personnes. Et cela fonctionne comme entre deux humains. Le risque est double. Il y a la contamination en elle-même, mais aussi la mutation du virus transmis à l'homme. Il pourrait compromettre l'efficacité d'un vaccin. Alors, faut-il craindre de telles contaminations avec d'autres espèces ? Une récente étude de l'Agence de sécurité sanitaire est plutôt rassurante. Elle conclut que les animaux n'ont joué aucun rôle dans la propagation du virus. Selon ses résultats, les volailles, bovins, et porcs ne seraient pas infectés par le Covid-19. Les chiens, les chats, les lapins pourraient être contaminés sans pour autant infecter l'homme en retour. Les espèces les plus surveillées sont les mustélidés, une famille de petits mammifères dont font partie les visons, les furets ou les fouines. Ces animaux sont non seulement réceptifs au virus, mais pourraient aussi contaminer l'homme. Pas d'inquiétude excessive toutefois pour les propriétaires des 60 000 furets de compagnie en France. Selon les experts, il est peu probable qu'un animal seul puisse contaminer l'homme.