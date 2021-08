Elevage : le retour des races d'antan

Au milieu de la montagne embrumée, les brebis de Jean-Bernard s'impatientent. 400 têtes d'une race aujourd'hui menacées, la brebis à tête noire. En 20 ans, le nombre de têtes noires a presque été divisé par deux. Une brebis rustique à faible rendement élevé par quelques centaines de passionnés. Jean-Bernard a repris le troupeau de son père et espère transmettre à son tour. Transmettre l'amour de la race, et surtout le goût de faire différemment. Pour respecter le rythme naturel de ses brebis, il a tout changé. Désormais, elles mettent bas au début de l'année et donnent du lait pendant l'été. Un fromage d'estive recherché par de nombreux chefs étoilés. Le fruit de longues années de travail. Préférer la qualité, prendre le temps, c'est ce qui a motivé Alain. En 2015, cet éleveur remplace ses blondes d'Aquitaine par des vaches pyrenaica, élevées la moitié de l'année en montagne. Dans les années 70, la vache pyrenaica est détrônée par la blonde d'Aquitaine, plus productive. Aujourd'hui, grâce à une dizaine d'éleveurs, le nombre de pyrenaica augmente. D'ailleurs, sa viande commence à se faire un nom. Retrouvez dans la vidéo ci-dessus l'intégralité de ce reportage.