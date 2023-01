Élèves violents : un collège ferme ses portes

Devant le collège Dupaty à Blanquefort, des parents d'élèves et une vingtaine de professeurs sont dans l'inquiétude. Il n'y a pas eu de cours ce mardi. Ils veulent alerter sur la violence devenue quotidienne dans l'établissement. Comme le décrit Laetitia Mauhé-Berjonneau, professeur d'éducation physique et sportive au Collège du collège. Les élèves ont, eux aussi, vu le nombre de bagarres augmenter ces derniers mois. Il peut y en avoir jusqu'à sept en une journée. Sans surveillant, certains n'osent plus aller à la toilette et évitent certaines parties de la cour. Les surveillants se sentent dépassés. Ils se retrouvent parfois seuls avec plusieurs centaines d'élèves dans la cour. En raison de ce manque, il est difficile voire impossible d'assurer la sécurité au sein de l'établissement. Des professeurs et des parents d'élèves demandent alors plus de surveillants et de moyens humains. "Il y a des incivilités, des petites violences que nous gérons. Il n'y a pas de violences systémiques à l'intérieur de l'établissement", rassure en revanche Nicolas Bonnet, principal du Collège Dupaty à Blanquefort. Dès jeudi, une équipe du rectorat de Bordeaux doit venir pour faire un diagnostic et proposer des solutions pour apaiser le climat dans l'établissement. TF1 | Reportage Y. Chambon, A. Viera