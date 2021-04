Éleveurs d'insectes : l'alternative aux pesticides

À la place des pesticides, Pierre-Yves Jestin, président de Savéol et producteur de tomates à Guipavas (Finistère) utilise des insectes pour protéger sa production des maladies ou des parasites. Ces petites bêtes défendent ses cultures de manière naturelle. Un investissement dont il est fier. Une petite boîte qui contient des punaises coûte environ 25 euros. Ce sont eux qui vont manger les parasites à la place des molécules chimiques. Selon lui, ce traitement répond à la demande des consommateurs, mais aussi des maraîchers. Il faut tellement une grande quantité d'insectes, que la coopérative de producteur breton possède sa propre ferme d'élevage. Un lieu unique en Europe qui produit environ 130 millions par an. Les insectes grandissent dans cette ferme pendant huit semaines avant de voler au secours des tomates. Mais remplacer des pulvérisateurs par des bestioles coûte beaucoup plus chère et demande plus de surveillance. Et les produit cultivés sans pesticides valent 15 % à 20 % de plus en rayon.