Éleveurs : ils louent leurs vaches

Dans un troupeau de 80 vaches laitières, une sur deux est en location. Justine et Aurélien se sont installés dans l’Ain il y a deux ans. Après avoir emprunté 750 000 euros pour acheter le bâtiment et le matériel, ils n’avaient pas d’autre choix que de louer 50% de leur cheptel. La location d’une bête coûte 20 à 25 euros par mois, avec comme avantage une production de lait immédiate et en quantité. La nourriture et les soins vétérinaires sont à la charge de l’éleveur, mais l’entreprise de location visite chaque ferme quatre fois par an pour s’assurer du bien-être animal. Les vaches sont louées pendant huit ans maximum, avant d’être réformées. Huit années, durant lesquelles Jacky assure un suivi régulier. La location de cheptels en France concerne près de 1 000 éleveurs, un système possible grâce à des investisseurs comme Michel, propriétaire de vaches. Il y a un an, le retraité a investi 20 000 euros. Une façon pour lui de soutenir l’agriculture et de placer ces économies. TF1 | Reportage S. Agi, A. Cerrone