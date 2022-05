Élisabeth Borne à Matignon : les attentes des Français

Il y a les attentes et il y a l'urgence. Pour beaucoup de Français, Élisabeth Borne doit avoir une priorité absolue, l'augmentation du pouvoir d'achat et des salaires. La première grande loi portée par le gouvernement d'Élisabeth Borne portera justement sur le pouvoir d'achat, avec la prolongation du bouclier sur les tarifs de l'énergie ou la mise en place d'un chèque alimentaire cet été 2022. L'autre gros dossier qui l'attend, c'est celui des retraites. Par exemple, Hygiène Office, entreprise spécialisée dans l'assainissement, compte une quarantaine d'employés. Parmi eux, Jean-Luc Genet, 61 ans. Pour lui, trois ans de travail en plus en fin de carrière, c'est trop. Corinne Vieillemard, la directrice de l'entreprise, espère surtout qu'Élisabeth Borne, réputée pour son intransigeance, se montrera à l'écoute dans les négociations à venir. Enfin, l'écologie est l'autre grande priorité affichée du quinquennat. À Matignon, Élisabeth Borne sera directement chargée de la planification écologique. Elle aura sous ses ordres deux ministres chargés du climat. T F1 | Reportage N. Gandillot, M. Karmann, F. Mignard.