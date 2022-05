Élisabeth Borne : portrait de la nouvelle Première Ministre

Il y a dix jours, elle était au premier rang lors de l'investiture d'Emmanuel Macron à l'Élysée. L'accolade est furtive, mais à cette époque déjà, son nom circulait pour remplacer Jean Castex. À 61 ans, Élisabeth Borne coche bon nombre de cases. Une femme qui vient de la gauche, avec une expérience de l'État, passée par le privé, et qui a fait tout le quinquennat en tant que ministre d'Emmanuel Macron, les Transports, l'Écologie puis le Travail. En 2018, elle a notamment porté la réforme de la SNCF. Fabien Dumas, syndicaliste chez Sud Rail se souvient de ses négociations âpres. Surnommée "Borne Out" pour sa dureté supposée envers ses collaborateurs, Élisabeth Borne connaît bien les rouages de l’État. En 2013, elles est préfète du Poitou-Charentes. Selon Alain Clayes, maire de Poitiers de l'époque, elle a permis de faire déboucher des dossiers par son grand pragmatisme et sa connaissance. La carrière d'Élisabeth Borne est un aller-retour régulier entre l'administration et le privé, EFAG, puis la SNCF. En 2015, elle prend la tête de la RATP. Son grand chantier à venir, c'est la réforme des retraites. Elle se fera. Élisabeth Borne a confirmé une détermination à mener une réforme des retraites, la nécessité de travailler plus longtemps et celle d'un système plus juste. Parmi ses autres priorités, l'écologie et l'éducation. Divorcée, mère d'un enfant, Élisabeth Borne va devoir se faire un nom. Le mois dernier, selon un sondage, moins d'un Français sur deux déclarait ne pas la connaître. T F1 | Reportage A. Etcheverry, M. Brossard, F. Le Goïc.