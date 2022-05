Élisabeth Borne : une femme à Matignon

Avec Élisabeth Borne, c'est donc une femme qui entre à Matignon et les Français applaudissent. " Je pense que c'est une bonne idée. Ça se tente", a dit un homme. "Il n'est pas trop tôt", lâche une mère de famille. Et ça, c'est déjà fait avec Edith Cresson il y a 31 ans. C'était en 1991, dix mois et dix-huit jours, où l'un des plus courts passages rue de Varenne et le sentiment dira-t-elle plus tard d'avoir beaucoup subi d'une classe politique machiste. "La France est le seul pays où l'on s'étonne qu'une femme soit Première ministre. C'est quelque chose d'extraordinaire. Personne ne s'est étonné en Allemagne ni en Angleterre d'avoir une femme Première ministre", a évoqué l'ancienne Première ministre (1991), Édith Cresson. Et 31 ans plus tard, les temps ont-ils changé ? "Je pense que c'est à nous les hommes de changer de mentalité", a reconnu un jeune homme."On a les mêmes compétences, voire même, on est capable de gérer plusieurs choses à la fois", a lancé une femme. "Il était temps", a ajouté un senior. Une femme à Matignon, comme une petite musique entendue dans l'entre-deux tour de la présidentielle. Parce qu'en 31 ans, la parité s'est imposée en politique. À l'Assemblée nationale, 228 députées femmes contre 349 hommes. Et dans le dernier gouvernement, 20 femmes ministres pour 21 hommes. Nous sommes allés cet après-midi à Vire dans le Calvados où Élisabeth Borne, désormais cheffe du gouvernement, est aussi candidate aux législatives. "C'est quand même une fierté pour nous. On va nous présenter. C'est bien que ce soit une femme. Ça change", a affirmé un habitant. "C'est peut-être une fierté qu'elle soit Normande et en plus une femme", a dit une autre. Une femme à Matignon et quelques règles sémantiques différentes à appliquer. Élisabeth Borne qui doit désormais composer son gouvernement. TF1 | Reportage I. Marie, A. Lebranchu, N. Ly