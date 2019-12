Elizabeth II a-t-elle snobé Meghan Markle pendant ses vœux de la Nativité ?

Pendant les vœux de la reine d'Angleterre pour Noël, on avait l'habitude de gloser sur la couleur de ses tenues. Cette année 2019, ce n'est pas le bleu marine de la robe d'Elizabeth II qui a fait jaser, mais les photos placées sur son bureau. William, Kate et leurs trois enfants y figuraient. Par contre, on n'y a pas retrouvé Harry, Meghan et leur fils Archie. Est-ce un oubli ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/12/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 décembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.