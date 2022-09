Elizabeth II : la longue attente pour dire adieu à la reine

Drapé de l'étendard royal, la couronne posée sur son cercueil, la reine a quitté Buckingham pour la dernière fois ce mercredi 14 septembre 2022. Le long du parcours, la foule était silencieuse. Des milliers de Britanniques sont venus dire au revoir à la souveraine qui a accompagné leur vie, avec des applaudissements et des larmes. Derrière le cercueil de la reine, la famille royale affiche son unité. Le roi Charles III marchait avec ses frères et sœurs. Puis William et Harry étaient côte à côte. Deux frères réunis, une image qui soulage. Le cercueil de la reine est arrivé à Westminster, où tous peuvent désormais venir se recueillir, à condition de prendre son mal en patience. En effet, les autorités prévoient jusqu'à 35 heures d'attente. Certains Britanniques l'ont bien compris. Dans la queue depuis mardi, ils ne veulent rater cet adieu pour rien au monde. Pour rappel, les hommages vont continuer 24h sur 24 jusqu'à lundi matin à 6h30 heure locale. Juste après auront lieu les funérailles historiques de la reine Elizabeth II. TF1 | Reportage E. Stern, L. Barbazanges.