Elizabeth II, la Reine... du business

Le jubilé se décline déjà en vitrine et dans les rayons des magasins britanniques. L'événement fait vendre et profite à l'économie dans tout le pays. À Windsor, le gérant de boutique de souvenir "House of gifts" a fait un stock d'objets pour toutes les bourses. Magnet à moins de trois euros ou vaisselles à plusieurs dizaines d'euros. Pas de doute, selon lui, tout va partir. Un marketing de la monarchie qui impressionne certains touristes. Le business ne se limite pas au souvenir. Barbie à l'effigie de la reine ou ligne d'accessoire pour chiens. Tout le monde veut sa part du gâteau, car les produits dérivés vont rapporter plusieurs dizaines de millions d'euros. Il y a les classiques comme les boîtes à thé, les assiettes en carton ou les biscuits. Comme lors de tous les grands événements aux Royaumes-Uni, les produits aux couleurs de l'Union jack et le drapeau britannique. Au nord de l'Angleterre, à Stocke-on-Trent, ville de la poterie, impossible de passer à côté de l'occasion. L'entreprise de vaisselle, Goviers, a créé une gamme spéciale avec de la platine et de l'or. Il fallait bien cela pour honorer 110 ans de règne. Une tasse à 80 euros ne décourage pas les clients. Le patron de Goviers estime que ce jubilé pourrait représenté 20 % de son chiffre annuel. Douze millions de visiteurs et de Britanniques sont attendus pour participer à la célébration pendant quatre jours. Une manne financière pour Londres. L' hôtel Kona a même décidé de faire un événement dédié au jubilé toute l'année. Depuis février, il propose un Afternoon tea au parfum royal et au prix aussi, plus de 80 euros pour ce moment privilégié. Restauration, tourisme, commerce... Après deux années chamboulées par le coronavirus, ces secteurs comptent beaucoup sur la reine pour se refaire une santé. TF1 | Reportage É. Stern, L. Barbazanges